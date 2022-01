Le choix de ne pas faire d’enfants: ultime libération ou égoïsme crasse?

Le refus de la maternité est un choix mal compris et tabou. Réfléchi et aux raisons multiples, il dérange encore. Les « nullipares » sont taxées d’égoïsme pour s’être libérées des normes familiales.

Aujourd’hui, on constate une forme d’égoïsme. On voit que certains ne veulent pas avoir d’enfant. Parfois, ils en ont un, et c’est tout, mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. Cela peut faire rire, mais c’est une réalité », a déclaré le pape lors de la première audience générale hebdomadaire de l’année. Une remarque parmi d’autres que celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas enfanter entendent comme un disque rayé : « Et toi alors, c’est pour quand ? », « tu verras tu changeras d’avis ! »

Cinquante ans après le slogan féministe « un enfant si je veux, quand je veux », il semble que la première partie de la phrase ait été escamotée. Le choix de la non-parentalité fait par 5 % des Françaises selon l’Ined suscite encore questions, incompréhension, et injonctions à la norme.