Le Clasico reporté? Le Covid menace la reprise de la Pro League!

Nul n’a besoin des graphiques du virologue Steven Van Gucht pour comprendre qu’un vent d’inquiétude souffle sur la D1A. Avec l’annonce de trois cas positifs décelés à Malines en stage en Espagne, plus aucun club n’est épargné par la nouvelle vague de propagation du virus. Actuellement, on compte 68 cas avérés répartis sur les 18 clubs de l’élite : 7 à Genk, à Ostende et à Zulte Waregem, 6 au Club Brugeois et à Eupen, 4 à Saint-Trond, à la Gantoise, au SC Charleroi, à Courtrai et à Seraing, 3 à Malines et au Standard, 2 à Anderlecht, au Cercle et l’Union, 1 à l’Antwerp, à OHL et au Beerschot ! À la lueur de ces chiffres en croissance constante ces derniers jours, on comprend mieux la demande faite par la Pro League de recourir au testing (quel que soit le statut vaccinal des joueurs) avant la reprise des entraînements ou le départ en stage à l’étranger pour les clubs qui l’ont maintenu. Une question commence à se poser : dans quelles conditions la journée de reprise se déroulera le week-end prochain ? Au niveau financier, les clubs jouant à domicile ont encaissé la confirmation du huis clos suite au statu quo décrété par le Codeco, avec les pertes de revenus que cette mesure implique. Sportivement, ils doivent gérer l’impact sur les noyaux du virus (avec des tests PCR obligatoires 30 heures avant le match, qui pourraient révéler encore de nouveaux cas), en plus du début de la CAN qui prive la D1A d’une vingtaine de joueurs supplémentaires. Avec une AG de Pro League prévue ce lundi pour remettre en application le mécanisme des reports Covid (à demander au manager du calendrier dès que la barre des 7 joueurs positifs est franchie), une autre demande va se retrouver sur la table (ou à l’écran puisque l’AG sera organisée via Zoom). Zulte Waregem et la Gantoise proposent de postposer la reprise du championnat d’une semaine.

Le Clasico le 16 janvier ou pas ?

Plus facile à dire qu’à faire sachant que des matches de Genk ont déjà été déplacés suite à son action devant la CBAS. Si des dates de remise existent dans le schéma mis au point par Nils Van Brantegem, il faut aussi s’accorder avec Eleven, détenteur des droits, et les autorités (la perspective d’un Anderlecht-Standard, prévu le dimanche 16 janvier et peut-être reprogrammé avec du public, ne va guère faciliter la donne). Et qui peut prédire que la situation sera meilleure pour la 23e journée une semaine plus tard ? On se croirait presque revenu aux prémices de la pandémie quand les clubs devaient changer sans cesse leur planning à court terme. Si une majorité se dégage sans doute déjà en faveur du retour des reports Covid, un report complet de la 22e journée risque de diviser. Le coach de l’Union Felice Mazzù (qui doit aller à Seraing le 15 janvier) a déjà donné son avis au Nieuwsblad. « Je suis contre, cela signifierait qu’il faudrait à un moment jouer 3 fois par semaine. En tout cas, cette proposition n’aura pas notre voix. »