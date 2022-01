Coronavirus: toutes les personnes éligibles «boostées» d’ici la fin janvier?

Le 17 décembre, Le Soir annonçait que 5,5 millions de Belges devaient recevoir leur dose de rappel endéans six semaines si l’on voulait atteindre l’objectif fixé par Frank Vandenbroucke (Vooruit) et les autres ministres de la Santé : booster toute la population adulte qui peut l’être d’ici fin janvier. « Un défi incroyable », avait alors commenté le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V). En effet, malgré les vacances de Noël, le blocus des étudiants et les fêtes de fin d’année, il fallait réussir à atteindre un rythme de vaccination record, déjà effleuré l’été dernier alors que les centres tournaient à plein régime. Il y a trois semaines, 26 % de la population belge était triplement vaccinée ; ils sont désormais 41 %.