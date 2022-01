Le Standard, plus gros fournisseur belge de la CAN

La CAN exercera une influence plus ou moins sensible sur la D1A.

Ainsi, la Belgique fournira 26 internationaux aux diverses sélections (15 sur 24) en lice sur le sol camerounais, et pas moins de 13 clubs de l’élite – 15 avec le RFB et l’Olympic, sociétaires de Nationale 1 – ont cédé au moins un joueur à la cause de leur pays d’origine.

Les joueurs concernés rateront entre 3 et 5 journées de championnat en fonction des résultats de leur équipe nationale, sans tenir compte d’une éventuelle mise en quarantaine en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Hervé Koffi (Charleroi) ouvrira le bal

Numériquement, l’équipe belge la plus affectée par la CAN est le Standard avec cinq éléments repris dans leur sélection respective. À l’inverse, son adversaire de la reprise, pour le Clasico, Anderlecht, ne déplore qu’un seul absent : Christian Kouamé, recruté par la Côte d’Ivoire. Mais un « Kouamé » – 75 % de temps de jeu avec les Mauves – vaut largement trois Rouches (Sissako, 2x titulaire et 16 minutes de rabiot avec Elsner en 10 matches ; Rafia, pratiquement invisible, et Tapsoba, qui n’a vu le terrain que 34 minutes, toutes d’un trait, depuis 2 mois et demi)… Pour Amallah et Fai, le Camerounais titulaire sur les quatre derniers matches de championnat, c’est, en revanche, une autre affaire à gérer pour le coach franco-croate… Après le Standard, c’est La Gantoise qui est le plus mobilisée avec trois absents forcés, Tissaoudi, Marreh et Ngadeu…

Pour sa part, Charleroi se serait bien passé de céder un joueur à un poste clef : son gardien de but, Hervé Koffi, qui ouvrira le bal, ce dimanche dès 17h contre le pays hôte au stade Paul Biya.

Le Cameroun précisément, avec trois joueurs, compte d’ailleurs parmi les nations les plus fournies en Belgicains : les Gantois Ngadeu et Standardman Fai déjà cités ainsi que le Malinois Gouet. La Guinée en dénombre tout autant.

Tout comme la Gambie, qui hasard ou pas, est dirigée par le globe-trotter belge, Tom Saintfliet, un des neuf (sur vingt-quatre) sélectionneurs non Africains de cette Can.