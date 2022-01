Hendrik Van Crombrugge ne veut pas voir Anderlecht verser dans l’euphorie: «Il faut poursuivre sur notre lancée»

Avant tout au niveau mental, après une première partie de saison où le Sporting en a vu de toutes les couleurs. Un départ plus que moyen – l’élimination européenne contre Vitesse est restée en travers de la gorge de nombreuses personnes – avant qu’un déclic ne s’opère dans les dernières semaines de 2021, ouvrant le champ des possibles tant en championnat qu’en Coupe de Belgique.

« On avance crescendo »

« Il y a un sentiment positif dans le groupe au moment d’attaquer cette deuxième partie de saison », confirme le gardien des Mauves, peu enclin à verser dans l’euphorie. « Il faut toujours se poser des questions et voir ce qu’on peut améliorer. Le coach nous dit toujours qu’on peut encore faire des progrès. Il ne faut pas oublier que notre début de saison a été très difficile et ne jamais tirer des conclusions sur le ou les derniers matches. On se focalise sur la progression du groupe. On constate qu’on est allé crescendo et qu’on avait trouvé notre rythme avant l’arrivée de la pause hivernale. On espère poursuivre sur notre lancée après la trêve. »