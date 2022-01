Alexander De Croo sur les tensions entre experts et politiques: «Leur demande d’explications était légitime»

Le Premier ministre reconnaît que le Codeco n’a souvent pas assez justifié ses choix quand ils allaient à l’encontre des conseils des experts. « Le dialogue est la clé pour que chacun comprenne pourquoi on fait des choses et d’autres pas. »

La fin de l’année 2021 aura été marquée par quatre Comités de concertation très tendus en moins d’un mois. Souvent chaotiques, ils ont mis au jour les tensions entre des experts et des marchandages entre politiques fatigués qui ne semblaient plus arriver à communiquer. « Je pense qu’il y avait surtout une demande d’explications de la part des experts dans le cas où le politique décide de ne pas suivre les propositions », débriefe à froid le Premier ministre, Alexander De Croo. « On a souvent eu des débats internes lors des réunions mais je reconnais que cette demande était légitime. La presse aussi a eu un bon point, nous devons mieux expliquer pourquoi nous décidons ce que nous décidons. »

D’un autre côté, rien ne vous oblige à suivre les avis des experts…