L’acteur et réalisateur américano-bahaméen est mort à 94 ans. Il avait l’Oscar du meilleur acteur en 1964 pour sa « Le Lys des champs », devenant le premier comédien noir à recevoir cette récompense.

Il nous a montré comment atteindre les étoiles », dit Whoopi Goldberg sur Twitter. « Aucun mot ne peut décrire à quel point votre travail a radicalement changé ma vie. La dignité, la normalité, la force, l’excellence, l’électricité que vous apportiez à vos rôles nous a montré que nous, Noirs, comptions », déclare, quant à elle, Viola Davis. « Il a » immédiatement dissipé la notion perverse, obscène de la suprématie blanche, d’une manière magnifiquement humaine, artistique et digne », affirme de son côté Mark Ruffalo. « À travers ses rôles révolutionnaires et son talent singulier, il a incarné parfaitement la dignité et la grâce, révélant le pouvoir des films de nous rapprocher. Il a également ouvert les portes à une génération d’acteurs », dit aussi Barack Obama.