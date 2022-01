Marc Wilmots, cité sur le départ au Raja Casablanca, répond: «Je n’ai pas de temps à perdre avec les rumeurs»

Malgré les rumeurs, pas du tout innocentes, lancées par la presse marocaine et relayées ici et là, Marc Wilmots est toujours bel et bien l’entraîneur principal du Raja Casablanca. Plus que jamais même puisqu’il prépare, dans la plus grande ville du Maghreb, les premières échéances de l’année nouvelle. Ceux qui s’étaient réjouis de sa mise à l’écart, en toute fin d’année 2021, en sont pour leurs frais: l’ancien sélectionneur des Diables rouges, débarqué au Maroc il y a près de deux mois en compagnie de Luigi Pieroni et Samir Beloufa, devenus ses adjoints, est toujours l’homme de la situation. Il a le soutien entier et la confiance totale de son président Anis Mahfoud, qui lui a demandé de restructurer et professionnaliser le Raja, douze fois champion national et vainqueur de la Ligue des champions africaine à trois reprises. Le travail est en cours et il appartient à Marc Wilmots, que nous avons joint à Casablanca, de le mener à bien.