Une spin-off de l'ULB spécialisée dans les maladies cardiaques lève 3 millions d'euros

L'application mesure les micro-vibrations de l'activité cardiaque à l'aide des capteurs de mouvement des smartphones et des algorithmes d'intelligence artificielle. Elle évalue le rythme, la force cardiaque et l'hémodynamique pour délivrer un bilan complet en moins de deux minutes.

"Les maladies cardiaques sont souvent diagnostiquées trop tardivement", explique Pierre-François Migeotte, fondateur et CEO de l'entreprise. "Plus de 40% des cas ne sont pas diagnostiqués par un généraliste mais aux urgences. Notre application n'a pas pour but de remplacer les outils du cardiologue mais d'améliorer et faciliter les diagnostics en permettant de réaliser à distance une évaluation aussi complète que possible de la fonction cardiaque."