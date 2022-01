Salon CES à Las Vegas - "On aurait pu décider de ne pas faire le CES, mais on l'a fait!", se félicite l'Awex

L'Awex est présente au CES depuis 2018 et compte bien le rester dans le futur. Sa participation à cette grand-messe mondiale de la tech, pour un investissement d'environ 170.000 euros, est devenue une évidence pour ses responsables.

Et ce même dans les circonstances particulières de cette édition 2022, privée de nombreux visiteurs et exposants, qui ont rendu les allées de l'événement bien plus clairsemées qu'elles n'étaient bondées il y a deux ans, avant le Covid. "On tire un bilan positif. Cela valait le coup! Avec ce salon plus décontracté, on a eu des opportunités qu'on n'aurait jamais eues sinon. Des start-ups et PME que nous avons emmenées ont trouvé des fonds, des partenaires ou des distributeurs. Tout ça nous a permis de briller", se félicite Baudouin de Hemptinne.