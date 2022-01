Affaire Djokovic: le patron du tennis australien se vante d’avoir accompli un «travail incroyable»

Le patron de la fédération australienne de tennis, Craig Tiley, a vanté le « travail incroyable » de son équipe après les problèmes de visa rencontrés par Novak Djokovic, dans une vidéo interne dévoilée samedi par le journal Herald Sun.

« On pointe beaucoup du doigt et on blâme beaucoup, mais je peux vous assurer que notre équipe a fait un travail incroyable », déclare M. Tiley, s’adressant à la caméra dans une vidéo destinée à une communication interne, mais publiée sur le site internet du quotidien australien.