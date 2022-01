Un journaliste dévoile les énormes salaires au Barça: Gerard Piqué dément et publie son salaire (photo)

Le FC Barcelone ne compte pas se laisser déstabiliser. Jeudi, le journaliste catalan Lluis Canut révélait une liste de joueurs qui percevaient les plus gros salaires du club. Le défenseur Gerard Piqué figurait en tête avec 28 millions d’euros bruts par an, suivi par Sergio Busquets (23 millions), Jordi Alba (20) et Samuel Umtiti (20) notamment. Des salaires conséquents quand on connaît les difficultés financières du Barça.

C’est pourquoi le club a répliqué en publiant un communiqué afin de démentir ces chiffres. « Les montants mentionnés sont erronés et ne sont pas conformes à la réalité », a indiqué le Barça. « L’information n’a en aucun cas été fournie par le club et son origine est inconnue. » Le club catalan précise encore que les trois joueurs cités en tête (Piqué, Busquets et Alba), et capitaines de l’équipe, ont accepté une réduction de salaire lors de leur renouvellement de contrat l’été dernier.