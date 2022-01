Saint-Trond annonce 13 nouveaux cas de coronavirus dans son effectif

Saint-Trond a été fortement touché par le coronavirus avec treize nouveaux cas positifs détectés au sein du club, a annoncé la formation de Jupiler Pro League samedi.

« Au total, 13 personnes sont atteintes du virus dont des joueurs (la plus grosse majorité), des membres du coaching staff et des membres du personnel médical », peut-on lire dans le communiqué. « Par respect pour le secret médical, nous ne divulguerons pas les noms des joueurs, coaches et staff médical concernés. Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre respect. »