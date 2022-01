Hausse des prix de l’énergie: une prime de 80 euros pour près d’un million de familles

Le montant sera directement et automatiquement versé par le fournisseur qui approvisionnait le bénéficiaire en électricité au 30 septembre 2021. Aucune demande spécifique ne doit donc être introduite. Le fournisseur d’énergie communiquera au plus tard le 31 janvier et le montant devra ensuite être payé au plus tard dans les 12 jours ouvrables suivants.