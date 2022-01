Positif au covid puis présent à un événement public: la défense de Djokovic pose question

Dans un communiqué diffusé le 17 décembre en fin de journée, la Fédération de tennis de Belgrade annonce sur sa page Facebook que « le meilleur joueur de tennis sur la planète » et « détenteur de 20 titres en Grand Chelem » a remis coupes et diplômes à de jeunes joueurs. « Seuls les enfants récompensés ont assisté à la remise des coupes qui s’est déroulée dans le Novak tennis center » à Belgrade « en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus », y lit-on. La publication contient plusieurs photos de Djokovic qui pose avec des responsables de la fédération et une vingtaine d’adolescents, tous sans masque.

« Le président de la Fédération de tennis de Belgrade Milan Slavkovic a remis à Novak Djokovic une icône pour tout ce qu’il a accompli dans le tennis, dans le sport en général, pour tous les succès et la générosité dont il fait preuve au quotidien à travers le monde », poursuit le texte.

La plupart des médias serbes avaient fait état le 17 décembre de cette cérémonie. Djokovic a par ailleurs assisté la veille – le jour de son test positif – à un autre événement public : la présentation d’un timbre hommage à son effigie par la poste serbe. Il en a lui-même publié une photo sur Instagram.

Djokovic s’est rendu en Australie en milieu de semaine après avoir obtenu une exemption médicale à l’obligation vaccinale pour participer à l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mais son visa a été annulé à son arrivée et il est depuis en centre de rétention à Melbourne dans l’attente de l’examen de son recours lundi matin.