Un test positif daté au 16 décembre, un événement public le lendemain: la défense de Djokovic pose question (photos)

Novak Djokovic, dont les avocats australiens affirment qu’il a été testé positif au Covid-19 le 16 décembre, a assisté le lendemain, sans masque, à Belgrade à une cérémonie en l’honneur de jeunes joueurs serbes, selon une publication de la Fédération de tennis de Belgrade sur les réseaux sociaux consultée samedi par l’AFP.

Dans un communiqué diffusé le 17 décembre en fin de journée, la Fédération de tennis de Belgrade annonce sur sa page Facebook que « le meilleur joueur de tennis sur la planète » et « détenteur de 20 titres en Grand Chelem » a remis coupes et diplômes à de jeunes joueurs. « Seuls les enfants récompensés ont assisté à la remise des coupes qui s’est déroulée dans le Novak tennis center » à Belgrade « en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus », y lit-on. La publication contient plusieurs photos de Djokovic qui pose avec des responsables de la fédération et une vingtaine d’adolescents, tous sans masque.