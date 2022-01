Variant omicron: est-ce la dernière vague?

Six semaines après son identification en Afrique du Sud, les données convergent et on en sait de plus en plus sur le variant omicron même si de nombreux éléments restent encore sans réponse. Beaucoup plus contagieux que le variant delta et sans doute moins virulent que les précédents, le variant omicron constitue-t-il la dernière vague de la pandémie ? Il est peut-être encore tôt pour y répondre mais voici ce que l’on sait.