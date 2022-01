L’Union s’impose contre le Cercle en amical (1-4) mais perd Mitoma sur blessure (vidéos)

L’Union s’est imposée lors de son unique amical du stage face au Cercle mais a perdu sur blessure Mitoma. L’autre Japonais, le nouveau venu Machida, a lui inscrit un but.

L’Union a conclu son stage hivernal en Espagne de la plus belle des manières en prenant la mesure du Cercle de Bruges, le même adversaire contre qui elle avait effectué une remontada spectaculaire en décembre dernier en championnat.

Outre la victoire, on retiendra tout d’abord la sortie sur blessure de Mitoma après une vingtaine de minutes de jeu. Le Japonais semblait touché à la cheville et est rentré directement aux vestiaires. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure mais il pourrait s’agir d’un gros coup dur pour l’Union à une semaine de la reprise du championnat.