Championnats de Belgique de cyclocross: un 13e titre sans surprise pour Sanne Cant à Middelkerke

Trois fois championne du monde et d’Europe, Sanne Cant, 31 ans, ajoute ainsi un maillot tricolore à sa collection après avoir fait le trou à la mi-course filant seule vers une victoire autoritaire au travers du domaine militaire de Lombardsijde.

Auteur d’un départ canon, Lotte Kopecky a été prise en chasse par Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle et bien sûr Sanne Cant. La championne de Belgique, sans discontinuer depuis 2010, a pris la poudre d’escampette au 3e des six tours du parcours partagé entre l’asphalte et le sable à Middelkerke pour s’imposer en 51 minutes laissant ses rivales à plus d’une minute.