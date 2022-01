Championnats de Belgique de cyclocross: grandissime favori, Wout van Aert trouve le parcours de dimanche «très difficile»

L’Anversois, 27 ans, a roulé environ une heure dans le sable, sur la plage et les dunes et une demi-heure encore sur l’asphalte à Middelkerke. «C’est un beau parcours, mais aussi un parcours très difficile. Le passage dans le sable me fait penser aux Mondiaux à Ostende, mais ici il y a un passage dans les dunes. Ce sera le passage le plus difficile, mais il y a d’autres tronçons aussi difficile.»

«J’ai entendu dire qu’il y avait peu de sable, mais en fait je trouve que ça va encore. Je comprends que certains auraient voulu quelque chose de similaire à Coxyde (en 2020, ndlr), mais avec les dunes et le passage sur la plage, il y aura assez de sable je trouve. Et ce sera dur», a plaidé encore le Sportif belge de l’année. «Je fais toujours travailler mes muscles la veille d’une course, parfois sur les rollers à la maison, mais je préfère toujours le faire sur le parcours et j’ai eu la chance de pouvoir le faire ici à Middelkerke. J’ai l’habitude d’être cité comme le favori, mais une course doit toujours se disputer. Si tout le monde ne pense qu’à la deuxième place, c’est bien pour moi», plaisantait encore Wout van Aert. «Mais ce ne sera pas facile pour autant. C’est un championnat de Belgique et cela motive beaucoup de gars».