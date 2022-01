L’Italie limite la capacité de ses stades à 5.000 spectateurs par rencontre

Contrairement à l’Allemagne ou aux Pays-Bas, où le huis clos a prévalu, la Serie A a préféré opter pour le compromis adopté en France.

Avec cette mesure, la Serie A évite ainsi le risque d’une intervention directe du gouvernement, qui aurait pu décider que les matches se jouent sans spectateur.

Cette mesure sera valable jusqu’au 23 janvier, et son éventuelle prolongation sera évaluée lors de la reprise du championnat en fonction de l’évolution de la courbe des contaminations, selon le quotidien Il Corriere della Sera.

Le gouvernement italien, confronté à des contaminations au Covid-19 en forte hausse, a décidé mercredi d’instaurer l’obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de cinquante ans.

La péninsule a enregistré ces derniers jours des nombres élevés de nouveaux cas positifs : plus de 197.000 samedi, plus de 108.000 vendredi et plus de 219.000 jeudi. Au total, plus de 1,8 million de personnes sont actuellement positives en Italie.