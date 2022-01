«Macron on t’emmerde»: plus de 100.000 manifestants contre le pass sanitaire en France

A Paris, la manifestation la plus importante a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Macron, on t’emmerde ! » : quelques jours après les déclarations fracassantes d’Emmanuel Macron, décidé à « emmerder » les non vaccinés, ces derniers et les opposants au pass vaccinal ont battu le pavé dans plusieurs villes de France, renouant avec des mobilisations d’ampleur.