Coronavirus: 226 enfants hospitalisés en deux semaines, quel est le profil des malades?

Plus de 200 enfants ont été admis à l’hôpital ces deux dernières semaines. Yves Coppiters a donné des précisions sur le profil des malades.

Alors qu’omicron déferle sur la Belgique, les hôpitaux restent sous pression. Selon les chiffres de Sciensano, ces deux dernières semaines, pas moins de 226 enfants ont été hospitalisés suite à une infection au coronavirus. Yves Coppieters est revenu sur le profil de ces jeunes malades et sur la vaccination des enfants qui a démarré en Belgique récemment.

Le professeur de Santé publique de l’ULB explique que l’on retrouve parmi ces jeunes patients des enfants avec une double pathologie. « On trouve des infections respiratoires hivernales. Il y a beaucoup de bronchiolites, beaucoup d’infections respiratoires. Et s’associe aussi parfois le SARS-CoV-2, la covid-19, avec le variant omicron. C’est ce qui fait que l’atteinte respiratoire peut être plus importante ».