Inquiétude au Qatar: un joueur s’effondre en plein match, victime d’un malaise cardiaque

Coulibaly, 32 ans, s’est effondré peu avant la mi-temps du match entre son équipe Al-Wakrah et Al-Rayyan. Il a été réanimé par les équipes médicales présentes sur place avant d’être transporté à l’hôpital. Son club précise sur Twitter que son état «s’est stabilisé» et qu’il subit des examens plus complets à l’hôpital.

Le match a été arrêté alors que le score était de 0-1 en faveur de Al-Rayyan. Le match reprendra «ultérieurement» à partir du moment où il a été suspendu, a annoncé la Qatar Stars League dans un communiqué.