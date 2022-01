«C’est si dur à comprendre?»: le coup de gueule de Marc Van Ranst

Près de deux ans après le début de la pandémie, le covid n’est pas encore derrière nous et la Belgique s’apprête même à affronter omicron. Un variant beaucoup plus contagieux mais qui semble être moins dangereux.

Le message reste néanmoins le même, alors que les contaminations sont au plus haut dans notre pays : rester vigilants, maintenir les gestes barrières et la prudence maximale face aux personnes fragiles et poursuivre la vaccination.

Jeudi, lors du Comité de concertation le porte-parole Steven Van Gucht a rappelé l’efficacité du vaccin – surtout avec le booster – contre les formes graves de la maladie. « Des données récentes collectées chez nous en Belgique montrent que 46 % des personnes en soins intensifs ne sont pas vaccinées (données du 6-19 décembre) », précise le virologue de Sciensano. « On a 6 à 9 fois moins de risques d’être hospitalisé en soins intensifs pour covid si l’on est vacciné ».