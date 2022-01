Un Benzema record ouvre la voie du succès au Real Madrid: Eden Hazard reste sur le banc, Thibaut Courtois sauve un penalty… pour rien (vidéos)

Portés par un Vinicius Junior intenable et un Karim Benzema historique, les Madrilènes se sont imposés face à Valence.

Le Real Madrid s’est imposé 4-1 samedi contre Valence lors de la 20e journée de Liga. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Karim Benzema, son 300e avec les Merengue (avant une seconde réalisation en fin de match). Un nombre record qui lui permet de se rapprocher un peu plus d’une autre légende du club : Alfredo di Stéfano.

Désormais auteur de 301 buts pour la Maison Blanche grâce à son doublé contre Valence, Karim Benzema occupe la quatrième place dans l’histoire des artificiers du club. Avec 308 buts, Alfredo di Stéfano semble plus que jamais à la portée de l’international français qui pourrait lui ravir la troisième place dans quelques semaines. En deuxième position on retrouve Raul et ses 323 buts, loin derrière les 451 réalisations de Cristiano Ronaldo.