France, Royaume-Uni, Pays-Bas…: le point sur la pandémie chez nos pays voisins

Plus de 150.000 morts au Royaume-Uni, des manifestations anti-pass sanitaire en France, un taux de contaminations record aux Pays-Bas, deux millions de cas par jour dans le monde… On fait le point sur la situation sanitaire dans le monde.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : voici le point sur les dernières évolutions de la pandémie de covid-19 dans le monde.

Plus de 150.000 morts au Royaume-Uni

Le coronavirus a coûté la vie à plus de 150.000 personnes au Royaume-Uni, a indiqué samedi le gouvernement, un cap symbolique pour le pays parmi les plus endeuillés d’Europe.

Plus précisément, ce sont 313 nouveaux décès dus au covid-19 qui ont été enregistrés samedi, portant à 150.057 depuis le début de la pandémie le nombre total de personnes décédées 28 jours après un test positif.

La France : rebond de la mobilisation anti-pass

Les manifestations des anti-pass sanitaire et opposants au vaccin contre le covid-19 ont connu samedi un très net rebond en France, avec 105.200 participants, soit quatre fois plus que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre, selon les autorités.

Ce sursaut de mobilisation intervient après des propos du président français Emmanuel Macron, qui a dit cette semaine vouloir « emmerder » les non-vaccinés.

Les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations par le coronavirus, avec 34.954 tests revenus positifs des laboratoires, a indiqué l’Institut national de santé publique (RIVM). Un nombre bien au-delà des précédents records de mercredi et jeudi, quand près de 25.000 cas avaient été détectés.

Cette hausse rapide des infections était attendue, alors que le variant omicron – plus contagieux – a supplanté la mutation delta. S’il semble moins dangereux, omicron provoque tout de même, proportionnellement, de nouvelles hospitalisations.

Le nombre de décès, lui, reste stable.

Les Pays-Bas se sont reconfinés le mois dernier pour tenter de contenir la propagation de ce nouveau variant, découvert en novembre en Afrique du Sud et au Botswana. Le gouvernement néerlandais doit annoncer la semaine prochaine, lors d’une conférence de presse, si les dernières restrictions sont maintenues ou levées.

Deux millions de cas par jour dans le monde

Plus de 2 millions de cas quotidiens de covid-19 ont été recensés en moyenne dans le monde sur la semaine du 1er au 7 janvier, un chiffre qui a doublé en dix jours.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté de 270 % depuis la découverte fin novembre 2021 du variant Omicron au Botswana et en Afrique du Sud.

La grande majorité des nouveaux cas sont actuellement détectés en Europe (7.211.290 cas en sept jours,+47 % par rapport à la semaine précédente) et aux États-Unis et au Canada (4.808.098 cas, +76 %).

Plus de 5,4 millions de morts

La pandémie a fait plus de 5.478.486 morts dans le monde, selon le bilan de l’AFP samedi à 11 heures. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 837.262 morts, suivis par le Brésil (619.937), l’Inde (483.463) et la Russie (315.400). Le Mexique a lui franchi vendredi la barre des 300.000 morts.