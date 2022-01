«Les vols à Madrid commencent à devenir répétitifs», un penalty en faveur du Real Madrid suscite la polémique en Espagne (vidéo)

Ce samedi soir, le Real Madrid affrontait Valence pour le compte de la 21ème journée du Championnat espagnol. Les Madrilènes se sont imposés 4-1 mais le premier but des coéquipiers de Courtois a suscité une polémique et de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le premier but est arrivé sur penalty. C’est Karim Benzema qui s’est chargé de le tirer et s’est offert son 300ème goal avec le Real Madrid.

L’arbitre, Hernández Hernández a accordé le penalty aux Merengues en fin de première mi-temps pour une faute dans la surface de réparation valencienne d’Omar Alderete sur Casemiro. L’arbitre espagnol n’a pas hésité mais plusieurs voix se sont élevées contre ce penalty qui semblait généreux.