Un but rempli d’émotions: deux minutes après son entrée au jeu, il donne la victoire aux siens sous les yeux de son père (vidéo)

Le scénario du match entre Estoril et FC Porto a été rocambolesque. Les images du but vainqueur sont encore plus belles. Le FC Porto pouvait prendre la première place du championnat portugais en battant à l’extérieur Estoril pour le compte de la 17ème journée.

Ce samedi soir, Chico Conceicao est monté au jeu à la 87ème minute alors que le match nul entre Estoril et FC Porto se profilait. Deux minutes plus tard, sous les yeux de son père qui est aussi son entraîneur, Chico Conceicao donne la victoire aux siens. Le joueur exulte, son père également, et les images de la célébration sont d’autant plus remplies d’émotions.