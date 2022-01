«Dans les hôpitaux, on se prépare au pire», avertit le directeur médical du CHC Liège Selon le dernier Comité de concertation, les prochaines semaines vont être difficiles. On prévoit entre 30.000 à 125.000 cas par jour. L’avenir reste encore très flou.

Par Rédaction Publié le 9/01/2022 à 11:32 Temps de lecture: 2 min

Entre 30.000 et 125.000 contaminations par jour à la mi-janvier, c’est ce qui a été évoqué lors du dernier Comité de concertation. Le variant omicron est déjà ultra-dominant chez nous et très contagieux. En effet, on pourrait avoir jusqu’à quatre fois plus de contaminations qu’avec delta, mais omicron rend deux à quatre fois moins malade que le variant delta.

Entre 30.000 et 125.000 cas par jour, la marge est importante. Vers quel chiffre rapprochons-nous réellement ? Selon le biostatisticien Geet Molenberghs (Université de Hasselt et KULeuven), « Il y a énormément d’incertitudes. En plus, on revient d’une période de vacances et de congés de Noël et de Nouvel An », ce qui pourrait avoir un impact fort sur les chiffres. « Mais 30.000 par jour, on y est déjà ». Il était invité de l’émission C’est pas tous les jours dimanche, diffusée sur RTL-TVi.