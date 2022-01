Comment faire un autotest à un enfant? Les conseils d’un pharmacien Les autorités conseillent aux parents de réaliser un autotest chaque semaine sur leurs enfants. Mais il faut bien respecter certaines étapes.

Publié le 9/01/2022

Avec une rentrée 100 % présentiel dans un contexte épidémique compliqué par omicron, les autorités recommandent aux parents de procéder à un autotest sur leurs enfants ce week-end et encouragent à répéter l’opération une fois par semaine. Sauf que nombre de parents redoutent de heurter leurs enfants ce faisant. Nicolas Etienne, pharmacien gérant chez Multipharma, à Uccle, explique comment bien s’y prendre pour bien réaliser le test.

Deux options s’offrent aux familles : soit un test nasal qui consiste à racler la narine (pas le fond du nez, comme un PCR), soit un test salivaire pour lequel il suffit de cracher dans une éprouvette. « Les deux tests sont surtout fiables à partir du moment où la personne a des symptômes car c’est là que la charge virale est la plus forte », souligne Nicolas Etienne. « Pour les enfants, on s’est rendu compte que le test nasal était souvent plus adapté car ils ont davantage de difficultés que les adultes à produire de la salive. »