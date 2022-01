Comment faire un autotest à un enfant? Les conseils d’un pharmacien en vidéo Les autorités conseillent aux parents de réaliser un autotest chaque semaine sur leurs enfants. Mais il faut bien respecter certaines étapes.

Par la rédaction Publié le 9/01/2022 à 12:43 Temps de lecture: 1 min

Avec une rentrée 100 % présentiel dans un contexte épidémique compliqué par omicron, les autorités recommandent aux parents de procéder à un autotest sur leurs enfants ce week-end et encouragent à répéter l’opération une fois par semaine. Sauf que nombre de parents redoutent de heurter leurs enfants ce faisant. Nicolas Etienne, pharmacien gérant chez Multipharma, à Uccle, explique comment bien s’y prendre pour bien réaliser le test.

Deux options s’offrent aux familles : soit un test nasal qui consiste à racler la narine (pas le fond du nez, comme un PCR), soit un test salivaire pour lequel il suffit de cracher dans une éprouvette. « Les deux tests sont surtout fiables à partir du moment où la personne a des symptômes car c’est là que la charge virale est la plus forte », souligne Nicolas Etienne. « Pour les enfants, on s’est rendu compte que le test nasal était souvent plus adapté car ils ont davantage de difficultés que les adultes à produire de la salive. »