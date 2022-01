« Mort de fatigue mais c’était nécessaire », Damjan Pavlovic évoque la première partie du stage des Rouches

Il est l’auteur du premier but contre le RFC Liège. Sur une balle déviée dans le rectangle. Sa toute première rose à Sclessin, alors peu importe qu’elle soit marquée dans le cadre d’une rencontre amicale. « Je m’en souviendrai à coup sûr », précise le jeune garçon. « Est ce que je le fais exprès de la mettre comme cela? On va dire que oui ». Le sourire est malicieux mais le visage fatigué. Parce que les organismes ont morflé durant le stage. Et pas qu’un peu. « Je suis mort. Je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi. Mais nous en avions besoin, c’est une certitude. On a compris en quoi consistait le travail. Et l’envie dans le groupe ne cesse de grandir ».