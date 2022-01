Matchs amicaux : Anderlecht s’impose logiquement face à Westerlo (2-0)

Deux matchs amicaux sont au programme du Sporting d’Anderlecht ce dimanche. Avec la volonté pour Vincent Kompany – privé de Van Crombrugge (malade, négatif au covid) et Ashimeru (positif au Covid) - de faire un mélange entre joueurs titulaires et jeunes pousses tant face à Westerlo que contre Zulte Waregem.

Pour le premier match de la journée face au leader de la D1B, les Sadiki, Arnstad et Leoni, qui ont laissé une très bonne impression, ont accompagné Coosemans, Murillo, Hoedt, Mykhaylichenko et le carré offensif attendu contre le Standard et composé de Verschaeren, Reafelov, Zirkzee et Raman. Ce dernier a hérité des plus belles occasions en première période et a pas mal vendangé les offrandes de Refaelov, toujours aussi propre techniquement, et Zirkzee, très impliqué.