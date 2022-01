Nathalie Skowronek élue à l’Académie

Il y avait un fauteuil à pourvoir au sein de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique. L’autrice de « Max, en apparence » a été choisie.

Deux fauteuils sont vides à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique : ceux de Jacques De Decker, son secrétaire perpétuel, décédé en avril 2020 et de Jacques Crickillon, mort en février 2021. Il y a quelques mois, Luc Dellisse a été élu pour succéder à Jacques De Decker, mais il n’a pas encore été reçu officiellement. Ce samedi 8 janvier, l’Académie se réunissait, comme tous les mois. A l’ordre du jour : la succession de Jacques Crickillon. Et c’est Nathalie Skowronek qui a été élue. Les deux nouveaux élus seront officiellement installés au cours d’une séance publique, à l’automne 2022.