Huy: un policier abat un homme qui se montrait menaçant

Un homme a été abattu dimanche par la police à Huy, a indiqué vers 15 heures à l’agence Belga le bourgmestre faisant fonction Eric Dosogne (PS), confirmant une information parue plus tôt dans la journée sur le site internet de L’Avenir.

L’intervention policière s’est déroulée aux alentours de midi suite d’abord à des dégradations commises par un homme sur des véhicules dans la rue Paul carré à Huy, relate ainsi le bourgmestre mis au courant des événements par le chef de corps Jean-Marie Dradin. « Quand la police est arrivée, la personne avait regagné son domicile puis est ressortie de chez elle et s’est montrée menaçante à l’égard d’un policier avec une arme blanche de taille importante, une grande lame, une sorte de sabre, on ne m’a pas encore donné des éléments très précis », explique-t-il. « Les agents lui ont demandé de poser son arme, mais il s’est montré de plus en plus menaçant à l’égard du policier. Ses jours étant en danger, il n’a eu d’autre choix que de tirer ».