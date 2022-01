Ordinateur pliable, lunettes-écran... ce qu’on a retenu du CES

Malgré de gros absents comme Google, Amazon ou Meta, le plus grand salon tech du monde a tout de même suscité l’intérêt.

Ce n’est pas en 2022 que le plus gros salon de nouvelles technologies du monde qui se tient à Las Vegas battra des records d’audience. L’an dernier, le CES (pour Consumer Electronics Show) s’était tenu en distanciel en ligne. Cette année devait être celle du retour au « business as usual ». Omicron oblige, de nombreuses entreprises et journalistes ont finalement choisi de ne pas faire le voyage jusqu'à . Cela n’a pas empêché l’événement de surprendre. Tour d’horizon.

