Double vacciné ou correctement testé? Pourquoi votre pass sanitaire ne passe pas au vert partout en Europe

Une chatte en perdrait ses petits. Réservez une table au restaurant en France et vous serez sur le carreau si vous avez votre deuxième dose depuis plus de sept mois. Vous n’êtes pas vacciné mais testé négatif : oubliez les transports en commun en Italie et les restaurants en Autriche. Pourtant, votre Covid safe ticket passe au vert partout en Belgique. Alors pourquoi votre pass sanitaire affiche-t-il du rouge dans d’autres pays ? C’est à ne plus rien y comprendre. Et c’est pourtant assez « logique ».

Depuis le début de la pandémie, les pays européens avancent en ordre dispersé quand il s’agit de prendre des mesures face au covid. Chacun confine quand il le souhaite, ferme ses restaurants ou ses cinémas s’il le veut. Les Vingt-Sept parviennent parfois à s’entendre, mais rien ne les empêche d’avoir 27 trajectoires parallèles.