Anderlecht: après Westerlo (2-0), le Sporting domine Zulte Waregem (3-0)

Le Sporting a gagné ses deux matchs amicaux ce dimanche. Après Raman et Verschaeren contre Westerlo (2-0), Gomez, Stroeykens et Ait El Hadj ont marqué face à Zulte Waregem (3-0).

Deux matchs amicaux étaient au programme du Sporting d’Anderlecht ce dimanche. Au final : deux succès convaincants tant face à Westerlo (2-0) que contre Zulte Waregem (3-0). Avec la volonté pour Vincent Kompany – privé de Van Crombrugge, Amuzu (tous les deux malades mais négatifs au Covid), et Ashimeru (positif au Covid) – de faire un mélange entre joueurs titulaires et jeunes pousses tant face à Westerlo que contre Zulte Waregem.

Anderlecht bien plus efficace contre Zulte Waregem

Logiquement, c’est avec un tout autre onze de base que le Sporting a entamé les débats face à Zulte Waregem. Toujours avec le même principe: un mix entre des titulaires – Gomez et Cullen –, des aspirants titulaires – Verbruggen, Sardella, Debast, Kana et Ait El Hadj – et des jeunes du centre de formation comme Stroeykens, De Wilde et Tshibangu. Avec la présence pendant la première période de Hannes Delcroix qui a fait un pas supplémentaire vers son retour aux affaires au sein d’un collectif bien plus efficace que lors du premier match.