Emmanuel André: «Je souhaite que l’on arrête les demi-mesures sans fondement scientifique»

« Laisser le virus circuler à ce point en sachant qu’il y a encore tant de personnes non vaccinées, c’est presque de la non-assistance à personne en danger. Par contre, imposer des restrictions importantes aux personnes vaccinées, ce n’est plus proportionnel », a-t-il écrit sur Twitter, ce dimanche. Et de poursuivre : « Je ne comprends plus l’objectif de toutes ces demi-mesures qui, face à omicron et durant les mois qui viennent, n’éviteront pas, pour la grande majorité des personnes non vaccinées, d’être infectées. Le risque individuel pour les personnes non vaccinées exposées n’est pas plus élevé aujourd’hui qu’hier. Mais la conséquence de ce choix, le plus souvent basé sur des informations fausses, devient de plus en plus lourde pour la société. »