Deltacron: un variant combinant delta et omicron découvert à Chypre

Un nouveau variant du coronavirus a été découvert à Chypre. Sa particularité ? Il s’agit d’une combinaison entre les variants delta et omicron, rapporte Le Figaro, qui cite l’agence de presse Bloomberg. « Il y a actuellement des co-infections omicron et delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux », explique un professeur de biologie de l’université de Chypre.