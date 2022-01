Espace: le télescope James Webb est déployé et vivra plus longtemps

Jusqu’à présent, le déploiement du télescope géant James Webb s’est déroulé sans anicroche. L’appareil a fait plus de trois-quarts du chemin. On envisage déjà d’augmenter sa durée de vie.

Mine de rien, c’est une énorme prouesse technique qui vient de se dérouler à plus d’un million de kilomètres de la Terre, à une vitesse de croisière d’environ 1.360 km/h. Lancé le 25 décembre 2021 de Kourou (Guyane française), le télescope géant James Webb a terminé, samedi, le déploiement de tous ses panneaux, boucliers et miroirs. Trop grand pour entrer tel quel dans la coiffe de la fusée lanceuse, Webb avait été « plié » en de nombreux morceaux qu’il fallait délicatement remettre en place. « L’activité spatiale la plus complexe que nous ayons jamais réalisée », indique-t-on à la Nasa, l’agence spatiale américaine.