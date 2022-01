Afrique: la Russie de Poutine prend pied au Sahel

La France, ex-puissance coloniale, n’est plus en odeur de sainteté à Bamako, au Mali. Où l’accent russe commence à s’entendre. De nombreux soldats et/ou mercenaires russes sont en effet déployés dans le pays au grand dam des Européens.

Le Mali est-il en train de basculer dans le giron de la Russie ? Dans cette ex-colonie française située au centre de la région du Sahel, l’arrivée de plus en plus consistante de soldats et/ou de mercenaires russes ces dernières semaines change la donne géopolitique de manière peut-être déterminante.

À Bamako, où règne une junte militaire issue d’un double coup d’État (18 août 2020 et 24 mai 2021), les choses ont changé. Il est désormais loin le temps où un pouvoir civil reconnu par la communauté internationale faisait appel à la France pour contrer la menace djihadiste. On était alors en 2013 et, à Paris, François Hollande n’avait pas hésité à envoyer l’armée française pour sauver le régime. Les effectifs militaires français ont culminé à 5.100 hommes en 2020.