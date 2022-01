Tintin: «J’ai été tellement séduit par la France que j’ai décidé de m’installer à Paris»

Avant d’être un héros de BD, Tintin fut d’abord reporter dans les journaux du monde entier. Le tintinologue Geffroy Kursner a fait l’inventaire de ses collaborations dans la presse belge, française et internationale depuis sa naissance, le 10 janvier 1929.

De l’aveu même d’Hergé, Tintin a toujours été « imbibé de l’actualité ». Il a bâti son succès et sa réputation au travers de 300 quotidiens et revues publiées dans 40 pays des 5 continents. Sa carrière de petit reporter a débuté dans les pages du XXe Siècle , il y a tout juste 93 ans. « Toujours désireux de satisfaire ses lecteurs et de les tenir au courant de ce qui se passe à l’étranger », le rédacteur en chef de ce journal catholique belge ultra-conservateur avait envoyé au Pays des Soviets, « un de ses meilleurs reporters ».