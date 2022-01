Ecoles: voici les mesures d’écartement dès lundi

Après deux voire trois semaines de congé, 900.000 élèves et 100.000 professeurs vont reprendre ce lundi le chemin de l’école. Un chemin sur lequel souffle, malgré la crainte du variant omicron, un vent de liberté retrouvée. Une liberté placée sous le signe du 100 % en présentiel pour tous et balisée par quelques restrictions. Qu’en est-il des mesures d’écartement ?

Dans le fondamental (maternel et primaire)

Eu égard au port du masque buccal et au respect des recommandations de ventilation, la Conférence interministérielle de la Santé a décidé d’un allégement général à ce sujet. Un : en cas de contamination d’un camarade, les enfants d’une classe primaire sont considérés comme des contacts à bas risque. Il en est de même dans l’enseignement maternel. Deux : « Si un contact à haut risque a eu lieu en dehors de la classe et que l’enfant doit être mis en quarantaine pour cette raison, il peut quitter cette quarantaine pour aller à l’école », explique la ministre de l’Education Caroline Désir (PS). Samedi soir, on apprenait cependant que si ce contact à haut risque avait lieu au sein du foyer familial, une quarantaine stricte devait être respectée. Trois : pour le suivi des contacts, dès qu’il y a quatre cas infectés (ou 25 %) dans une classe (symptomatiques ou non), la classe sera mise en quarantaine pendant cinq jours.

À lire aussi avant-le-possible-tsunami-omicron-voici-le-mode-demploi-de-la-rentree-avec-l (2)

Dans le secondaire

On appliquera en secondaire les mêmes nouvelles règles que dans la vie normale entre adultes. En cas de symptômes du covid confirmés par un test positif, l’élève sera – comme les adultes – placé en isolement pour sept jours. Si le jeune est un cas contact à haut risque, son statut change en fonction de la vaccination. Entièrement vacciné (jusqu’à 17 ans on l’est avec une dose) : il n’y a pas de quarantaine mais des mesures de prudence à respecter. Non vacciné : il doit entrer en quarantaine pendant dix jours et peut en sortir au bout de sept jours à condition de réaliser des autotests négatifs quotidiens.