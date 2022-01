The Smile, quand Radiohead se fait plaisir

Deux minutes quarante-huit lancées à toute allure par une batterie folle, des guitares nerveuses et un phrasé chanté-craché. Des réminiscences post-punk de la fin des 70’s-début des 80’s, un son crasseux et une énergie juvénile. En somme, du rock à l’ancienne. Se peut-il que ce You Will Never Work On Television Again, premier single de The Smile, soit l’œuvre de deux membres de Radiohead ?

Le groupe d’Oxford n’a jamais été un groupe de rock stricto sensu. Même à ses débuts, les structures de ses chansons étaient trop alambiquées, les guitares trop mélodiques et la voix trop aérienne pour être qualifiées de purement rock’n’roll (dans le sens Elvis du terme). Au tournant du siècle, c’est donc tout logiquement que Radiohead, sous l’impulsion de ses deux têtes chercheuses, tourne complètement le dos aux guitares. Or, ce sont bien Thom Yorke et Jonny Greenwood qui sont aujourd’hui derrière The Smile.