Elio Di Rupo et l’urgence d’un grand dessein pour la Wallonie

La jambe dans une attelle depuis une chute mi-décembre, Elio Di Rupo se lance dans un parcours d’obstacles, ce qui n’a rien à voir mais il faut imaginer. La crise pandémique de plus de deux ans et les inondations de juillet dernier, avec elles la détérioration des conditions économiques, ont induit un tel changement de paradigme général que le énième plan de relance confectionné à Namur en avril 2021, Get up Wallonia !, qui devait être la grande œuvre de la législature, a pris un coup de vieux en peu de mois. A revoir. Quand l’histoire accélère, tout passe à l’as. Dans le lot, les finances publiques encaissent, la Wallonie accuse une dette consolidée de 27 milliards d’euros. Rompez – ou plutôt non.