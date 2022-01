Tout le monde se lève pour The Weeknd

Le 20 mars 2020, The Weeknd publiait son quatrième album, After Hours . Mauvais timing pour danser ! Pourtant, par ces temps de pandémie, c’est exactement ce que les gens ont fait. Danser, se trémousser chez soi et chanter à tue-tête les refrains de Heartless ou Blinding Lights . Pendant plus d’un an, ces chansons ont été parmi les plus écoutées sur les plateformes streaming, laissant The Weeknd seul au sommet de la pop mondiale. Alors que la concurrence n’osait simplement pas sortir de disque sans perspective de concerts, le starboy en a profité pour devenir King of Pop.