Wout van Aert sacré champion de Belgique de cyclo-cross: «J’étais concentré dès le premier virage»

Wout van Aert a décroché son cinquième titre de champion de Belgique de cyclo-cross dimanche à Middelkerke au terme d’une démonstration en solitaire. Accompagné de Toon Aerts et Quinten Hermans dans le premier tour, le Sportif belge de l’Année 2021 a attendu le deuxième tour pour partir seul vers la victoire. « Avoir de bonnes jambes dès le début de course, c’était le scénario que j’espérais. J’étais concentré dès le premier virage. Dans le deuxième tour, Toon Aerts a commis une faute et j’ai pu creuser un bel écart. Je ne vais pas dire que c’était facile car ce serait un manque de respect pour les autres. J’avais une bonne avance, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas souffert, que du contraire. »

À Middelkerke, le coureur de Jumbo-Visma a mis fin à sa saison dans les labourés où il a décroché neuf victoires en dix courses. « C’était une saison courte et intense. C’est chouette que ma femme Sarah et mon fils Georges ont pu être présents. Heureusement que c’est encore possible en cette période. Bientôt, il y aura de nombreuses courses où nous serons séparés. »