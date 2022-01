La rentrée casse-cou des chefs de gouvernement

Après une pause toute relative, marquée par un regain des contaminations et un Comité de concertation de transition, les dirigeants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se remettent au travail ce lundi. Les défis sanitaires, socio-économiques et financiers restent énormes pour tous, à coup sûr au fédéral, en Wallonie et à Bruxelles, tant fin 2021 fut chahuté.